Происшествия

Безработная псковичка стала фигуранткой уголовного дела из-за фиктивной регистрации россиян

Жительницу Псковского района подозревают в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в одной из деревень на территории Псковского района безработная местная жительница 2000 года рождения незаконно зарегистрировала группу граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.