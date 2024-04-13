Происшествия

Пенсионерки из Пскова и Острова отдали мошенникам почти 1 млн рублей

Факты телефонных мошенничеств в отношении пожилых людей вновь отмечаются в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, двум жительницам Пскова и Острова 1940 и 1936 годов рождения позвонили неизвестные, которые сообщили, что их родственницы за якобы совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы путем финансовой поддержки. Пенсионерки, поддавшись на эту уловку, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам деньги на общую сумму около 800 тысяч рублей.

«А вскоре выяснилось, что родственники этих пожилых женщин ни в какие дорожные аварии, конечно, не попадали. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.