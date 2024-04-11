Происшествия

Многоэтажка горит на улице Гражданской в Пскове. ВИДЕО

Многоэтажный дом горит на улице Гражданской в Пскове 13 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На месте возгорания работают сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь и сотрудники полиции.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что 13 апреля в 14:44 поступило сообщение о дыме из подвала дома №2 на улице Гражданской в Пскове. В результате разведки установлено, что происходит горение в подвале на площади 10 квадратных метров, работают 3 звена ГДЗС, эвакуировано 15 человек, спасено 3 человека.