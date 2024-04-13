Происшествия

Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области

Пожар случился на территории Свято-Введенского женского монастыря в деревне Владимирец Островского района 12 апреля. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа Свято-Введенского женского монастыря в соцсети «ВКонтакте»

«Дорогие братья и сестры, в пятницу 12 апреля в монастыре произошел сильный пожар. Слава Богу, пострадавших нет, но полностью сгорели два жилых здания, в первом из которых также размещался лазарет, второе являлось сестринским корпусом», - говорится в сообщении.

Монастырь нуждается в средствах, чтобы вновь отстроить уничтоженные пожаром здания. «Мы будем благодарны за любую помощь и будем молиться за наших благодетелей. Номер карты Сбербанка для пожертвований 2202 2004 9064 7847 Николай Александрович Корчев (архимандрит Нифонт)», - добавили в обители.

По информации Псковской Ленты Новостей, помощь в тушении возгорания оказывали пожарные из Новоржева.