Происшествия

Специалисты МЧС России спасли собаку и дома от огня в Псковской области

Специалисты МЧС России спасли собаку и дома от огня в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«В районе деревни Баландино горела сухая растительность, из-за ветра пламя могло перекинуться на жилые дома», – рассказали сотрудники МЧС.

Пожарные при тушении заметили собаку на привязи. Животное находилось в опасной близости с огнем, и специалисты отвели пса подальше.

Возгорание на гектаре ликвидировали 8 огнеборцев и 2 единицы техники МЧС России.