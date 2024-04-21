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Происшествия

Специалисты МЧС спасли 16 человек при ликвидации пожара в Пскове

22.04.2024 07:19|ПсковКомментариев: 0

Специалисты МЧС спасли 16 человек при ликвидации пожара в Пскове вечером 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании в квартире жилого дома на Рижском проспекте поступило в 21.02. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали возгорание на площади 9 квадратных метров, открытое горение ликвидировали уже в 21.28.

Огнеборцы спасли 16 человек, из них трое детей, дополнительно эвакуировали еще 15 человек. Пострадал мужчина 1982 года рождения, его направили в медицинское учреждение.

 

В ликвидации пожара участвовали 16 специалистов и 5 единиц техники.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Теги: #происшествие #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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