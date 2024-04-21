Происшествия

Мужчину реанимируют около детской поликлиники в Пскове

Мужчину реанимируют около детской поликлиники на улице Петровской в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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