Происшествия

Нарушения пожарного и санитарного законодательства выявили в великолукском детсаду

Детский сад №11 в Великих Луках обязали устранить нарушение в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокуратура провели проверку и установила, что двери в учреждении, ведущие на лестничные клетки, не обеспечены приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах; отсутствует информация о проведении эксплуатационных испытаний; отсутствует информация об очистке вентиляционных камер от горючих и пожароопасных отходов и отложений; системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

В области санитарного законодательства в учреждении одна группа оборудована четырехуровневой трансформируемой кроватью вместо трансформируемой кровати, не превышающей трех уровней.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес администрации учреждения.