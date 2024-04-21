Происшествия

Мужчина предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в убийстве пасынка

59-летний мужчина предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в убийстве пасынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 30 сентября 2023 года обвиняемый и его супруга находились по месту жительства и употребляли спиртные напитки, когда к ним в гости пришел сын женщины и начал конфликт с отчимом на почве употребления алкоголя. В ходе ссоры хозяин квартиры взял в руки топор и нанес им своему пасынку не менее трех ударов в область головы, после чего выбросил топор в окно и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на оказанную пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь, мужчина от полученных повреждений скончался в лечебном учреждении через непродолжительное время.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ направили в суд для рассмотрения по существу.