Происшествия

Приставы взыскали с великолучанина долг, пригрозив продать его квартиру

Приставы взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В отделении судебных приставов города Великие Луки на исполнении находится исполнительное производство в отношении должника о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

В рамках производства судебный пристав-исполнитель вынесен постановление о запрете на совершение действий по регистрации, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, а также постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Все эти ограничения не повлияли на должника.

Тогда пристав произвел арест жилого помещения (квартиры), принадлежащей по праву собственности должнику, а также направил заявку на оценку арестованного имущества. Помещение оценили в 445 500 рублей. Должника уведомили о том, что в дальнейшем имущество передадут на торги.

Чтобы не лишиться квартиры, мужчина пришел на личный прием в отделение судебных приставов и оплатил остаток задолженности в размере 135 тысяч рублей.