Происшествия

Псковича будут судить за кражу ноутбука стоимостью 116 тысяч рублей

Пскович предстанет перед судом за кражу ноутбука стоимостью 116 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В октябре 2023 года подозреваемый пришел в один из магазинов бытовой техники, где увидел на стеллаже ноутбуки, после чего решил похитить один из них. Он взял со стеллажа ноутбук, спрятал его под куртку и вышел из магазина. Противокражные системы не сработали, поэтому он без проблем покинул магазин.

Выйдя из магазина, подозреваемый продал похищенный ноутбук незнакомому мужчине за 30 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.