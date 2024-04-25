Происшествия

Мошенники получили от псковичей более 4,5 миллиона рублей

Жители Пскова, Красногородска, Себежа и Себежского района поддались на уловки мошенников и лишились более четырех с половиной миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие гражданам незнакомцы, представляясь банковскими служащими, финансовыми консультантами, медиками и правоохранителями, под предлогами якобы организации дополнительного заработка в Сети, предотвращения несанкционированного оформления кредитов, освобождения родственников от уголовной ответственности за мнимые ДТП завладели сбережениями своих доверчивых собеседников. А некоторые жители региона поддались на ухищрения мошенников при осуществлении операций купли-продажи товаров через интернет-сайты.

В итоге потерпевшие не досчитались в совокупности более четырех с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.