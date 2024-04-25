Происшествия

Псковичка избила соседку по коммуналке из-за духов с цветочным ароматом

Псковичка предстанет перед судом за избиение соседки по коммунальной квартире (часть 1 статьи 112 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В январе обвиняемая находилась на кухне, к ней подошла соседка по коммунальной квартире, которая сделала замечание о том, что подозреваемая пользуется освежителем воздуха и духами с цветочным запахом, на который у нее аллергия.

Обвиняемой показалось, что соседка снимает ее на мобильны телефон, это ей не понравилось, и между ними произошел конфликт. В ходе конфликта они упали на пол и тягали друг друга за волосы и за одежду. Подозреваемая несколько раз ударила соседку кулаком в ключицу.

После конфликта потерпевшая обратилась в травмпункт, где был установлен перелом ключицы.

Псковичке грозит до трех лет лишения свободы.