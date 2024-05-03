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Псковских сотрудников Ространснадзора подозревают во взяточничестве

В Псковской области сотрудников Межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу подозревают во взяточничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области, а также УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-западному федеральному округу. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за общее покровительство по службе, организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, в период до августа 2023 года начальник Межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-западному федеральному округу (далее-МТУ Ространснадзора по СЗФО) совместно с помощником начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО и заместителем начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО организовали преступную группу для извлечения денежных средств, получаемых в качестве взяток с сотрудников территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО за оказание им общего покровительства по службе.

В соответствии с ранее распределенными преступными ролями 30 апреля 2024 года заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО получил взятку в размере 285 тысяч рублей за общее покровительство по службе от подчиненного сотрудника, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

После задержания последний добровольно, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, передал полученные от подчиненного вышеназванные денежные средства начальнику МТУ Ространснадзора по СЗФО через его помощника, и далее их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО и помощник начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО признались в совершении инкриминируемых деяний, активно сотрудничают с органами предварительного расследования.

Начальник МТУ Ространснадзора по СЗФО задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,в» части 5 статьи 290 УК РФ, и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.