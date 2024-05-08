Происшествия

Учетные записи четырех псковичей на «Госуслугах» заблокировали злоумышленники

Учетные записи четырех жителей Псковской области на сайте «Госуслуги» заблокировали злоумышленники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 мая в Пскове четырем пользователям сайта «Госуслуги», в том числе пенсионерам, звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, пенсионного фонда. Под предлогами продления договора на обслуживание сим-карты, перерасчета пенсии мошенники получали неправомерный доступ к личным кабинетам граждан с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.