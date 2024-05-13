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Полицейские помогли эвакуировать жильцов при пожаре в псковской многоэтажке

Сотрудники Госавтоинспекции организовали эвакуацию жильцов и их питомцев из задымленного подъезда многоэтажки в Пскове 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж Госавтоинспекции в составе инспектора взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенанта полиции Владимира Кирсанова и инспектора взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старшего лейтенанта полиции Вячеслава Ефимова получил сообщение о возгорании электрощитка на третьем этаже многоквартирного дома на улице Пароменской. Полицейские незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили возгорание электрощитков на нескольких этажах, а также сильное задымление подъезда на верхних этажах. Пока сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области разворачивали действия для предотвращения пожара, Госавтоинспекторы начали поэтажное простукивание квартир для эвакуации жильцов дома.

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Одна из жительниц многоэтажки во время эвакуации попросила спасти свое домашнее животное – кота. Сотрудник пожарной охраны, найдя кота в квартире, передал животное полицейскому, который вынес из подъезда питомца и передал в руки хозяйке. В этот же момент к лейтенанту полиции обратилась еще одна женщина с просьбой о помощи – эвакуировать собаку. Сотрудники полиции и пожарные действовали сообща по аналогичному принципу и оперативно передали животное владелице.

При возгорании электрощитков пострадавших нет.