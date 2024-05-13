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Происшествия

Полицейские помогли эвакуировать жильцов при пожаре в псковской многоэтажке

13.05.2024 16:27|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Госавтоинспекции организовали эвакуацию жильцов и их питомцев из задымленного подъезда многоэтажки в Пскове 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж Госавтоинспекции в составе инспектора взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенанта полиции Владимира Кирсанова и инспектора взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старшего лейтенанта полиции Вячеслава Ефимова получил сообщение о возгорании электрощитка на третьем этаже многоквартирного дома на улице Пароменской. Полицейские незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

 

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили возгорание электрощитков на нескольких этажах, а также сильное задымление подъезда на верхних этажах. Пока сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области разворачивали действия для предотвращения пожара, Госавтоинспекторы начали поэтажное простукивание квартир для эвакуации жильцов дома.

Одна из жительниц многоэтажки во время эвакуации попросила спасти свое домашнее животное – кота. Сотрудник пожарной охраны, найдя кота в квартире, передал животное полицейскому, который вынес из подъезда питомца и передал в руки хозяйке. В этот же момент к лейтенанту полиции обратилась еще одна женщина с просьбой о помощи – эвакуировать собаку. Сотрудники полиции и пожарные действовали сообща по аналогичному принципу и оперативно передали животное владелице.

При возгорании электрощитков пострадавших нет.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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