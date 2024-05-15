Происшествия

Аккаунты восьми псковичей на «Госуслугах» заблокировали мошенники

Неизвестные обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам жителей Псковской области на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в период с 13 по 15 мая восьми пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Великолукского района звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных сотовых компаний, портала «Госуслуги» и пенсионного фонда. Под предлогами якобы продления договоров на обслуживание сим-карт, а также перерасчета пенсии и предотвращения взлома личного кабинета мошенники получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.