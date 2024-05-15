Кражи велосипедов и мопедов участились в Псковской области

С приходом весенне-летнего сезона на территории Псковской области участились кражи велосипедов, мопедов и других двухколесных транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В Пскове и Великих Луках полицейские раскрыли ряд краж велосипедов. Как выяснилось, часть из них совершены подростками из подъездов домов.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.
С учетом складывающейся ситуации стражи правопорядка рекомендуют псковичам придерживаться определенных правил для обеспечения сохранности своего имущества:
«Как убеждает практика, единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Если его все же похитили, сразу звоните в полицию по телефонам: 02 или 112», - призвали в УМВД.