Происшествия

Кражи велосипедов и мопедов участились в Псковской области

С приходом весенне-летнего сезона на территории Псковской области участились кражи велосипедов, мопедов и других двухколесных транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В Пскове и Великих Луках полицейские раскрыли ряд краж велосипедов. Как выяснилось, часть из них совершены подростками из подъездов домов.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.

С учетом складывающейся ситуации стражи правопорядка рекомендуют псковичам придерживаться определенных правил для обеспечения сохранности своего имущества:

не оставлять велосипеды в подъездах домов;

по возможности забирать велосипед домой или оставлять его на балконе;

не доверять присмотр за ним незнакомым людям;

оставлять транспортное средство в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости;

сделать гравировку на деталях, колесах, раме, либо скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете;

уходя, не забывать уносить с собой все быстросъемное оборудование с велосипеда – насос, флягу, велокомпьютер, фонарь:

хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда, желательно также сделать его фотографию, запомнить особые приметы транспортного средства – «неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения.

«Как убеждает практика, единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Если его все же похитили, сразу звоните в полицию по телефонам: 02 или 112», - призвали в УМВД.