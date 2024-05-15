Происшествия

Великолучанку будут судить за кражу у коллеги более 150 тысяч рублей

Жительницу Великих Лук будут судить за кражу денег с банковской карты своей коллеги (пункт «г» часть 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в декабре 2023 - январе 2024 года великолучанка, находясь на рабочем месте на одном из заводов города, неоднократно брала мобильный телефон своей коллеги, заходила в установленное на телефоне мобильное приложение банка и переводила на свой банковский счет денежные средства потерпевшей. В общей сумме она похитила свыше 156 000 рублей.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.