Происшествия

«Сотрудники инвестиционных платформ» выманили деньги у псковичей

Более миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук, Острова и Печорского муниципального округа после телефонного общения со злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие незнакомцы представлялись сотрудниками банков и инвестиционных платформ. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, а также предоставления возможности дополнительного дохода в Интернете мошенники завладели денежными средствами собеседников.

Незнакомцы ввели также в заблуждение некоторых горожан при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети, в том числе стройматериалов.

Потерпевшие лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.