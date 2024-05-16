Блоги / Константин Калиниченко

Не будьте лохом

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником — смело выбирайте мошенника. Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба. Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется».

Аркадий Аверченко, русский писатель

Пару-тройку недель назад мне в течение двух дней трижды позвонили телефонные мошенники. В первом случае общаться не было времени, вторая мошенница довольно быстро поняла, что она раскрыта. В третий раз решил пройти весь этот квест, понять, как это работает, был осторожен, старательно подыгрывал мошеннику, изображая простодушного идиота. Очень хотелось найти ответ на вопрос: как так получается, что весь Интернет кишит информацией о том, как не попасться на удочку мошенникам, СМИ пишут едва ли не каждый день об этом, сотрудники полиции подробно разъясняют. Но, в то же самое время, те же СМИ ежедневно пишут об очередных доверчивых псковичах, ставших жертвами телефонного мошенничества и расставшихся со своими кровными.

Источник: pikabu.ru

В моем случае было так. Сначала в мессенджере Telegram с фейкового аккаунта известного псковского чиновника мне написали, что «на меня выйдет сотрудник ФСБ, который и сообщит все, что нужно». Понять, что диалог идет с фейкового аккаунта, было несложно: во-первых, я не работаю во власти – с чего бы даже хорошо знакомому чиновнику сообщать мне, что со мной намерен говорить сотрудник ФСБ? Во-вторых, согласитесь, если «товарищ майор» решит с кем-то побеседовать, то, вероятно, обойдется без посредников. И в-третьих, я, разумеется, перепроверил, написал реальному человеку, от лица которого со мной общался мошенник, обсудили ситуацию, посмеялись.

Дальше, по сценарию, мне позвонил «сотрудник ФСБ». Позвонил опять же в мессенджере Telegram – это принципиально важный момент. Те, кому будут также звонить эти «майоры» и «менеджеры сотового оператора», должны сходу понимать – никогда официальные разговоры не ведутся через звонки в мессенджерах. Такой способ коммуникации – первый и стопроцентный признак того, что звонят мошенники.

На «сотрудника ФСБ» по фамилии Лебедев и с аватаром «щит и меч» я потратил 21 минуту. Он мне вешал на уши стандартную лапшу, что кто-то от моего имени пытается взять кредит, предоставил документы, доверенность и справку о доходах, и «надо спешить». Рассказывал о важности хранить молчание и никому не сообщать о нашем разговоре. Старательно имитировал стиль бывалого опера. Я кивал, охал-ахал и всем видом демонстрировал представителю компетентного органа глубину переживаний, стремление слушаться и повиноваться.

Затем он меня переключил на «сотрудника Росфинмониторинга» – таков сценарий. Наверное, добавляет убедительности, когда речь идет о деньгах. А знаете, как переключил? Этот «Лебедев» как бы соединил нас по «прямой линии». Ну, понятно, что просто передал трубку другому мошеннику на соседнем кресле в их мошенническом колл-центре. Как тут не понять, что это дичайший примитивный развод, мне сложно представить, но, увы, люди наши ведутся, верят во все, что им гадит в уши такой вот собеседник.

«Росфинмониторинг» оказался девушкой с приятным голосом и, кажется, легким украинским акцентом. Впрочем, возможно, показалось. На нее потратил еще 23 минуты. Принципиально ничего нового она не сообщила, повторила все, что мне излагал лже-Лебедев, призывала отнестись сознательно. Ведь (тут ее голос становился вкрадчивым), если кто-то не просто возьмет на мое имя кредит, но и переведет эти деньги на нужды армии Украины, меня могут обвинить в терроризме и экстремизме. В ответ я сообщил, что меня прошиб пот, тонкая струйка уже стекает по спине, и я осознаю все тяжесть текущего момента. Честно говоря, вспотело у меня только ухо от почти часового диалога с этими подонками, и уже хотелось ускорить процесс. Я вводил «Росфинмониторинг» в заблуждение, как мог – говорил, что я нищеброд, получаю минимальную зарплату и не имею за душой ничего, кроме долгов, что у меня с собой нет паспорта, а ехать за ним по пробкам не менее 2 часов (это в Пскове-то), что начальник у меня просто зверюга, не отпускает с работы. Но девушку с приятным голосом это не останавливало, и она методично настаивала, чтобы я немедленно выдвигался в банк. Спасала меня, так сказать, от экстремизма и терроризма.

Важный момент, который надо иметь в виду. Мне фактически не позволяли повесить трубку и прервать разговор. Сначала этот «майор», потом «Росфинмониторинг». Хотя я несколько раз предлагал взять паузу и перезвонить. Даже в банк я должен был ехать с трубкой у уха, потому что по ходу дела мне должны были поступать инструкции. Ну, собственно, тут я и прервал этот душераздирающий диалог – тратить дальше время не хотелось, а суть давно стала понятна. В банке меня ждали бы «инструкции» по переводу денег на «безопасный счет» или что-нибудь в этом роде. В финале, если кому интересно, я предложил «Росфинмониторингу» не парить мне мозги, а лучше прислать мне пару-тройку нюдсов, если она такая же приятная внешне, как ее голос. Девушка на секунду потеряла дар речи, а потом бросила трубку – наверное, обиделась. А может, просто страшненькая.

После чего я написал в этот аккаунт «сотруднику ФСБ». А у него внезапно, как принято говорить, бомбануло, мужчина натурально принялся истерить, еще трижды перезванивал, сообщить, какой же я нехороший человек. Ну, еще бы, отнял у мошенников почти час, им теперь еще нужно в себя прийти после такого облома. Впрочем, не о том речь.

Диалог с мошенником

Главный вопрос: как это работает? Почему при столь очевидных нестыковках в звонках мошенников, люди продолжают попадаться на удочку? Для меня это, честно говоря, загадка. Мне бы не хотелось объяснять все банальной человеческой глупостью и фантастическими наивностью и простодушием. Но и иного объяснения не нахожу.

Доводилось слышать о чуть ли не гипнотическом воздействии и нейролингвистическом программировании. Разумеется, ничего подобного. Про гипноз чаще всего говорят жертвы мошенников, видимо, пытаясь как-то оправдаться в глазах окружающих, не выглядеть, уж извините, полными лохами. В разное время я общался с «сотрудниками полиции», «ФСБ», «менеджерами банков» и «службой безопасности сотового оператора». Пожалуй, только с «Госуслуг» мне еще не звонили, если говорить о стандартном перечне мошеннических методичек. Ничего мудреного в их схемах нет, все максимально примитивно и рассчитано на безмерно доверчивого человека.

Позволю себе дать несколько пояснений и рекомендаций для тех, кто может оказаться в этой ситуации. Буду искренне рад, если к теме подключатся сотрудники правоохранительных органов и выскажутся с высоты своего опыта и практики.

Первое, дамы и господа, если вам звонят вот эти самые «менеджеры Госуслуг» или «сотового оператора», «сотрудники банка», «сотрудники ФСБ, полиции» и т.д., исходите из базовой установки: вам звонит мошенник. Положите трубку и идите пить кофе. Примите как аксиому – никогда настоящие менеджеры не звонят сами. Настоящим майорам ФСБ мы, простите, на хрен не сдались, у них без нас работы хватает. А настоящие сотрудники полиции как-нибудь отыщут вас, даже если вы 10 раз бросите трубку. Так что не бойтесь это делать, будьте по умолчанию недоверчивы.

Иногда, впрочем, нам действительно звонят из банка – есть такая практика, например, у банка «Тинькофф». Что делать? Ровно то же самое – кладите трубку. Если вы не клиент этого банка, то его менеджеры вам не позвонят. А если клиент, потрудитесь найти в интернете телефон «горячей линии» банка, перезвоните и общайтесь в свое удовольствие с реальным сотрудником. Кстати, эта схема работает и с «сотрудниками полиции», «менеджерами сотовых операторов» и т.п. Выясните у них, как зовут, какой отдел. Кладите спокойно трубку, найдите телефон соответствующего отдела полиции и перезвоните для успокоения души. Не ленитесь потратить на это время, ведь речь идет о сохранении ваших денег.

Второе – обратите внимание, все чаще звонят не по обычной сотовой связи, а через Telegram и другие мессенджеры. Если поступил такой звонок – это звонит мошенник. Вешайте трубку, займитесь своими делами.

Третье – примите, как аксиому, что ваши деньги в банках России вполне надежно защищены. Современная российская банковская система максимально надежна и безопасна. Пока вы не совершите глупостей, ваши деньги никуда не денутся с вашего счета. Поэтому, если вам заливают баки про то, что «кто-то получил доступ к вашему счету», – это мошенники. Никаких действий не предпринимайте – вешайте трубку, улыбнитесь тому, что вас так просто не нае… не обмануть.

Четвертое – смиритесь с тем, что мошенники будут вам время от времени звонить. Вы не какой-то уникум, звонят абсолютно всем – просто надо быть к этому готовым и вести себя соответствующим образом.

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Главное – сохраняйте спокойствие. Закрались сомнения, а они в такой ситуации просто не могут не закрасться – тут же кладите трубку. Ничего с вашими деньгами не произойдет.

Вот такая история. Для одних она, скорее всего, банальная, другой просто посмеется, возможно, вспомнит свой опыт общения с телефонными мошенниками. Я же ее рассказал с единственной целью: искренне надеюсь, что она кого-то убережет от необдуманных шагов и трагических последствий.

Константин Калиниченко