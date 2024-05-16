Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Игорь Иванов о профсоюзах
экзотика агротуризм
ПЭМЗ ищет сотрудников
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
ритуалы памяти
места для выпускного
выход есть профилактика суицида
Оплата проезда телефоном
творог правда и мифы
ковать кадры пока горячо
педагоги лучшие из лучших
день победы великие луки
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
ENERGY кешбэк-игра
Константин Калиниченко Публикаций: 320
16.05.2024 16:162 Не будьте лохом 02.05.2024 17:050 Губит людей не пиво… 25.04.2024 16:441 Мусорная реформа: точка возврата 18.04.2024 17:527 Ложное упрощение 28.03.2024 16:522 Смертная казнь как подмена понятий Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 10.05.2024 15:353 До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 15.05.2024 10:155 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 13.05.2024 13:110 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове
Блоги / Константин Калиниченко

Не будьте лохом

16.05.2024 16:16|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником — смело выбирайте мошенника. Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба. Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется».

Аркадий Аверченко, русский писатель

 

Пару-тройку недель назад мне в течение двух дней трижды позвонили телефонные мошенники. В первом случае общаться не было времени, вторая мошенница довольно быстро поняла, что она раскрыта. В третий раз решил пройти весь этот квест, понять, как это работает, был осторожен, старательно подыгрывал мошеннику, изображая простодушного идиота. Очень хотелось найти ответ на вопрос: как так получается, что весь Интернет кишит информацией о том, как не попасться на удочку мошенникам, СМИ пишут едва ли не каждый день об этом, сотрудники полиции подробно разъясняют. Но, в то же самое время, те же СМИ ежедневно пишут об очередных доверчивых псковичах, ставших жертвами телефонного мошенничества и расставшихся со своими кровными.

Источник: pikabu.ru

В моем случае было так. Сначала в мессенджере Telegram с фейкового аккаунта известного псковского чиновника мне написали, что «на меня выйдет сотрудник ФСБ, который и сообщит все, что нужно». Понять, что диалог идет с фейкового аккаунта, было несложно: во-первых, я не работаю во власти – с чего бы даже хорошо знакомому чиновнику сообщать мне, что со мной намерен говорить сотрудник ФСБ? Во-вторых, согласитесь, если «товарищ майор» решит с кем-то побеседовать, то, вероятно, обойдется без посредников. И в-третьих, я, разумеется, перепроверил, написал реальному человеку, от лица которого со мной общался мошенник, обсудили ситуацию, посмеялись.

Дальше, по сценарию, мне позвонил «сотрудник ФСБ». Позвонил опять же в мессенджере Telegram – это принципиально важный момент. Те, кому будут также звонить эти «майоры» и «менеджеры сотового оператора», должны сходу понимать – никогда официальные разговоры не ведутся через звонки в мессенджерах. Такой способ коммуникации – первый и стопроцентный признак того, что звонят мошенники.

На «сотрудника ФСБ» по фамилии Лебедев и с аватаром «щит и меч» я потратил 21 минуту. Он мне вешал на уши стандартную лапшу, что кто-то от моего имени пытается взять кредит, предоставил документы, доверенность и справку о доходах, и «надо спешить». Рассказывал о важности хранить молчание и никому не сообщать о нашем разговоре. Старательно имитировал стиль бывалого опера. Я кивал, охал-ахал и всем видом демонстрировал представителю компетентного органа глубину переживаний, стремление слушаться и повиноваться.

Затем он меня переключил на «сотрудника Росфинмониторинга» – таков сценарий. Наверное, добавляет убедительности, когда речь идет о деньгах. А знаете, как переключил? Этот «Лебедев» как бы соединил нас по «прямой линии». Ну, понятно, что просто передал трубку другому мошеннику на соседнем кресле в их мошенническом колл-центре. Как тут не понять, что это дичайший примитивный развод, мне сложно представить, но, увы, люди наши ведутся, верят во все, что им гадит в уши такой вот собеседник.

«Росфинмониторинг» оказался девушкой с приятным голосом и, кажется, легким украинским акцентом. Впрочем, возможно, показалось. На нее потратил еще 23 минуты. Принципиально ничего нового она не сообщила, повторила все, что мне излагал лже-Лебедев, призывала отнестись сознательно. Ведь (тут ее голос становился вкрадчивым), если кто-то не просто возьмет на мое имя кредит, но и переведет эти деньги на нужды армии Украины, меня могут обвинить в терроризме и экстремизме. В ответ я сообщил, что меня прошиб пот, тонкая струйка уже стекает по спине, и я осознаю все тяжесть текущего момента. Честно говоря, вспотело у меня только ухо от почти часового диалога с этими подонками, и уже хотелось ускорить процесс. Я вводил «Росфинмониторинг» в заблуждение, как мог – говорил, что я нищеброд, получаю минимальную зарплату и не имею за душой ничего, кроме долгов, что у меня с собой нет паспорта, а ехать за ним по пробкам не менее 2 часов (это в Пскове-то), что начальник у меня просто зверюга, не отпускает с работы. Но девушку с приятным голосом это не останавливало, и она методично настаивала, чтобы я немедленно выдвигался в банк. Спасала меня, так сказать, от экстремизма и терроризма.

Важный момент, который надо иметь в виду. Мне фактически не позволяли повесить трубку и прервать разговор. Сначала этот «майор», потом «Росфинмониторинг». Хотя я несколько раз предлагал взять паузу и перезвонить. Даже в банк я должен был ехать с трубкой у уха, потому что по ходу дела мне должны были поступать инструкции. Ну, собственно, тут я и прервал этот душераздирающий диалог – тратить дальше время не хотелось, а суть давно стала понятна. В банке меня ждали бы «инструкции» по переводу денег на «безопасный счет» или что-нибудь в этом роде. В финале, если кому интересно, я предложил «Росфинмониторингу» не парить мне мозги, а лучше прислать мне пару-тройку нюдсов, если она такая же приятная внешне, как ее голос. Девушка на секунду потеряла дар речи, а потом бросила трубку – наверное, обиделась. А может, просто страшненькая.

После чего я написал в этот аккаунт «сотруднику ФСБ». А у него внезапно, как принято говорить, бомбануло, мужчина натурально принялся истерить, еще трижды перезванивал, сообщить, какой же я нехороший человек. Ну, еще бы, отнял у мошенников почти час, им теперь еще нужно в себя прийти после такого облома. Впрочем, не о том речь.

Диалог с мошенником

Главный вопрос: как это работает? Почему при столь очевидных нестыковках в звонках мошенников, люди продолжают попадаться на удочку? Для меня это, честно говоря, загадка. Мне бы не хотелось объяснять все банальной человеческой глупостью и фантастическими наивностью и простодушием. Но и иного объяснения не нахожу.

Доводилось слышать о чуть ли не гипнотическом воздействии и нейролингвистическом программировании. Разумеется, ничего подобного. Про гипноз чаще всего говорят жертвы мошенников, видимо, пытаясь как-то оправдаться в глазах окружающих, не выглядеть, уж извините, полными лохами. В разное время я общался с «сотрудниками полиции», «ФСБ», «менеджерами банков» и «службой безопасности сотового оператора». Пожалуй, только с «Госуслуг» мне еще не звонили, если говорить о стандартном перечне мошеннических методичек. Ничего мудреного в их схемах нет, все максимально примитивно и рассчитано на безмерно доверчивого человека.

Позволю себе дать несколько пояснений и рекомендаций для тех, кто может оказаться в этой ситуации. Буду искренне рад, если к теме подключатся сотрудники правоохранительных органов и выскажутся с высоты своего опыта и практики.

Первое, дамы и господа, если вам звонят вот эти самые «менеджеры Госуслуг» или «сотового оператора», «сотрудники банка», «сотрудники ФСБ, полиции» и т.д., исходите из базовой установки: вам звонит мошенник. Положите трубку и идите пить кофе. Примите как аксиому – никогда настоящие менеджеры не звонят сами. Настоящим майорам ФСБ мы, простите, на хрен не сдались, у них без нас работы хватает. А настоящие сотрудники полиции как-нибудь отыщут вас, даже если вы 10 раз бросите трубку. Так что не бойтесь это делать, будьте по умолчанию недоверчивы.

Иногда, впрочем, нам действительно звонят из банка – есть такая практика, например, у банка «Тинькофф». Что делать? Ровно то же самое – кладите трубку. Если вы не клиент этого банка, то его менеджеры вам не позвонят. А если клиент, потрудитесь найти в интернете телефон «горячей линии» банка, перезвоните и общайтесь в свое удовольствие с реальным сотрудником. Кстати, эта схема работает и с «сотрудниками полиции», «менеджерами сотовых операторов» и т.п. Выясните у них, как зовут, какой отдел. Кладите спокойно трубку, найдите телефон соответствующего отдела полиции и перезвоните для успокоения души. Не ленитесь потратить на это время, ведь речь идет о сохранении ваших денег.

Второе – обратите внимание, все чаще звонят не по обычной сотовой связи, а через Telegram и другие мессенджеры. Если поступил такой звонок – это звонит мошенник. Вешайте трубку, займитесь своими делами.

Третье – примите, как аксиому, что ваши деньги в банках России вполне надежно защищены. Современная российская банковская система максимально надежна и безопасна. Пока вы не совершите глупостей, ваши деньги никуда не денутся с вашего счета. Поэтому, если вам заливают баки про то, что «кто-то получил доступ к вашему счету», – это мошенники. Никаких действий не предпринимайте – вешайте трубку, улыбнитесь тому, что вас так просто не нае… не обмануть.

Четвертое – смиритесь с тем, что мошенники будут вам время от времени звонить. Вы не какой-то уникум, звонят абсолютно всем – просто надо быть к этому готовым и вести себя соответствующим образом.

Главное – сохраняйте спокойствие. Закрались сомнения, а они в такой ситуации просто не могут не закрасться – тут же кладите трубку. Ничего с вашими деньгами не произойдет.

Вот такая история. Для одних она, скорее всего, банальная, другой просто посмеется, возможно, вспомнит свой опыт общения с телефонными мошенниками. Я же ее рассказал с единственной целью: искренне надеюсь, что она кого-то убережет от необдуманных шагов и трагических последствий.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 158 человек
16.05.2024, 17:080 Штрафы на 150 млн рублей выписали водителям в Псковской области с начала года 16.05.2024, 16:580 Аккаунты восьми псковичей на «Госуслугах» заблокировали мошенники 16.05.2024, 16:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 мая 16.05.2024, 16:490 Директор Дома офицеров Александр Царкозенко в свой юбилей подарил псковичам праздничный концерт
16.05.2024, 16:450 В ГД поддержали распространение режима тайны на ряд сведений о занятости 16.05.2024, 16:350 Псковича будут судить за шоппинг с чужой банковской картой 16.05.2024, 16:210 Основные причины ДТП на псковских дорогах перечислили в Госавтоинспекции 16.05.2024, 16:162 Не будьте лохом
16.05.2024, 16:140 Новая выставка семейных реликвий откроется в Поганкиных палатах 16.05.2024, 16:130 ДТП по вине пьяных водителей в Псковской области участились на 37% 16.05.2024, 16:090 «Зверьё моё»: Всё о французских бульдогах. ВИДЕО 16.05.2024, 16:070 Светофор установят на «зебре» на Запсковье, где Mercedes насмерть сбил подростка
16.05.2024, 16:000 Псковичам рассказали, как проверяют качество молока на всех этапах производства 16.05.2024, 15:590 Количество участников праймериз «Единой России» на довыборы в Псковскую гордуму снизилось до 7 человек 16.05.2024, 15:500 Псковичи могут обратиться к и. о. главврача городской поликлиники через чат-бот 16.05.2024, 15:481 «Беседка»: Наталья Горбачева об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава. ВИДЕО
16.05.2024, 15:420 Аварийность увеличилась на дорогах двух районов Псковской области 16.05.2024, 15:420 «Дневной дозор»: стоит ли снизить возраст вступления в политическую партию? 16.05.2024, 15:390 Движение транспорта прекратят по участку дороги на проспекте Гагарина в Великих Луках из-за ремонта 16.05.2024, 15:280 Число ДТП по вине пешеходов в Псковской области снизилось на 31%
16.05.2024, 15:260 «Три мудреца»: Глас народа – глас Божий? ВИДЕО 16.05.2024, 15:230 Названы самые аварийные дни на псковских дорогах 16.05.2024, 15:200 Общественная палата Псковской области участвует в анализе всех законопроектов - Наталья Горбачева 16.05.2024, 15:170 Звезда «Кремлёвских курсантов» сыграет в «Михайловском» Евгения Онегина
16.05.2024, 15:160 Значительный рост ДТП с погибшими отмечен в Псковской области 16.05.2024, 15:152 Новое оборудование продолжают поставлять в псковский госпиталь для ветеранов войн 16.05.2024, 15:090 Мединский: Увеличение часов истории в школах не навредит изучению естественной науки 16.05.2024, 14:560 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о ДТП в Псковской области
16.05.2024, 14:480 Житель Великих Лук попытался дважды обокрасть один магазин и ответил в суде 16.05.2024, 14:340 Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии 16.05.2024, 14:300 У псковичей появится свой секретарь «на телефоне» 16.05.2024, 14:240 Деревянную часовню взамен сгоревшей построят на Духовой горе в Опочецком округе
16.05.2024, 14:160 День открытых дверей пройдет в Псковском музее-заповеднике 16.05.2024, 14:150 Росгвардейцы помогли ликвидировать возгорание автомобиля в Пскове 16.05.2024, 14:010 Маринад для шашлыка: альтернативный вариант на сметане 16.05.2024, 13:590 Более 450 вокалистов выступят на Детском хоровом празднике в Пскове
16.05.2024, 13:490 Наталья Горбачева о шестом созыве региональной Общественной палаты: У каждого свой ветер, но цель одна 16.05.2024, 13:410 Умер «главный кремлевский художник» Сергей Андрияка 16.05.2024, 13:230 Кражи велосипедов и мопедов участились в Псковской области 16.05.2024, 13:161 С просьбой не допустить строительство завода в жилой зоне обратилась псковичка к Александру Котову
16.05.2024, 13:140 Паломников и туристов приглашают на престольный праздник в Крыпецком монастыре 16.05.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Глас народа – глас Божий? 16.05.2024, 12:500 Ткать холст «всем миром» начнут в Пушкинском заповеднике в «Ночь музеев» 16.05.2024, 12:420 Псковичи стали чаще заниматься спортом на природе
16.05.2024, 12:371 Председатель Общественной палаты Псковской области: Власть нас слышит и действует 16.05.2024, 12:320 Почти 1700 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю 16.05.2024, 12:270 Великолучанки поборются за Кубок Белоруссии по стрельбе из лука 16.05.2024, 12:220 Палы травы ликвидировали в Гдовском и Пустошкинском районах
16.05.2024, 12:180 Акваторию реки Великой и Псковского озера патрулируют сотрудники МЧС 16.05.2024, 12:130 Гостиница «Юбилейная»: в ногу со временем 16.05.2024, 12:120 Релаксационную комнату в печорском детском центре помогла оборудовать ГК «Титан» 16.05.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава
16.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 мая 16.05.2024, 11:521 «Экопрому» удалось оспорить наказание за невывоз крупногабаритного мусора в Пскове 16.05.2024, 11:510 Renault и Chevrolet не разъехались на Рижском проспекте в Пскове 16.05.2024, 11:390 Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области выросла в два раза
16.05.2024, 11:330 Статистика ДТП в Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 16.05.2024, 11:290 Небольшой дождь и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 17 мая 16.05.2024, 11:200 Lada Granta и Hyundai столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове 16.05.2024, 11:200 Соглашение по вывозу ТКО с острова Залита достигнуто между тремя перевозчиками
16.05.2024, 11:090 «Луки-Энергия» сыграет с тверскими футболистами 20 мая 16.05.2024, 11:040 «Три мудреца»: Глас народа – глас Божий? 16.05.2024, 11:030 «Эпоха в церковной жизни Пскова»: митрополит Евсевий отмечает 85-летие 16.05.2024, 10:580 Покровская башня будет закрыта для посещения три дня
16.05.2024, 10:540 «Беседка»: Наталья Горбачева об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава 16.05.2024, 10:510 Иностранные «специалисты»: головная боль за собственный счет 16.05.2024, 10:480 Органы власти и предприниматели России примут участие в Африканском международном конгрессе 16.05.2024, 10:410 К «дорожной» лекции из Пушкинского заповедника могут подключиться все желающие
16.05.2024, 10:280 Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в Выбутах 5-7 июля 16.05.2024, 10:260 ГК «Титан» представила проекты импортозамещения в химии на выставке «Россия» 16.05.2024, 10:230 Почти 20 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в апреле 16.05.2024, 10:080 Жилые дома сгорели ночью в Кунье и Красногородском округе
16.05.2024, 09:580 Каждый третий псковский школьник проведет летние каникулы дома – опрос 16.05.2024, 09:420 Огонь повредил автомобиль при пожаре на улице Нововойсковой в Пскове 16.05.2024, 09:302 Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов этой степени 16.05.2024, 09:150 В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru