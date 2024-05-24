Происшествия

Пять аккаунтов псковичей на «Госуслугах» заблокировали злоумышленники

Неизвестные обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам ряда пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в период с 15 по 20 мая пяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Псковского района звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и пенсионного фонда. Под предлогами якобы продления договоров на обслуживание сим-карт, а также перерасчета пенсии мошенники получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.