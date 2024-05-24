Происшествия

Пскович попался на краже спиртного из магазина

Подозреваемого в хищении из магазина задержали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

25 мая сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина.

Около 14:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию, что из охраняемого гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога»

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.