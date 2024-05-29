Происшествия

Мошенники лишили пятерых жителей Псковской области доступа к «Госуслугам»

Неизвестные злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний и других организаций обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам пяти жителей Псковской области на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт, перерасчета пенсии осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам потерпевших с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время в ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.