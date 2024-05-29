Происшествия

Пропавшего лесоруба продолжают искать в Псковской области

Продолжается розыск псковича Анатолия Ниткина 1969 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Этот житель областного центра, являющийся уроженцем Печорского района, в конце мая 2019 года пропал без вести на территории Пскова. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходил.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, светло-русые короткие волосы, высокий лоб, светлые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы.

Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.