Происшествия

Мужчина нашел наркотик в черте Пскова и попал за решетку

Пскович осужден за приобретение и хранение наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что житель города Пскова нашел в черте областного центра наркотическое средство массой 0,51 грамма и оставил себе для личного употребления. Наркотик у мужчины был изъят в районе железнодорожного перегона «Любятово - Запсковье» после задержания сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте при переходе железнодорожных путей.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.