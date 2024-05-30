Строение сгорело в Пушкинских Горах из-за неосторожности с огнем

Бесхозное строение сгорело в Пушкинских Горах в ночь на 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В МЧС о пожаре сообщили в 3:10.
Предположительна причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Помимо этого, 29 мая в 9:12 стало известно о пожаре на улице Ислентьева в деревне Пятчино Стругокрасненского муниципального округа. В двухэтажном многоквартирном жилом доме в чердачном помещении огонь повредил балку. По предварительной информации, причиной возгорания также стало неосторожное обращение с огнем. Жилой дом от огня удалось спасти.