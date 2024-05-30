Происшествия

Факты хищения средств при строительстве и ремонте школ выявляют в Псковской области

Факты хищения средств при строительстве и ремонте объектов образования выявляют в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры по итогам межведомственного совещания по вопросам образования.

Фото пресс-службы прокуратуры Псковской области

«Складывающаяся практика выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования, их работниками и должностными лицами – в отношении несовершеннолетних и (или) при осуществлении профессиональной деятельности, а также преступлений, связанных с хищениями денежных средств, выделяемых, в том числе при реализации приоритетных национальных проектов, на строительство, ремонт и деятельность по обеспечению функционирования указанных образовательных учреждений, характеризуется незначительными показателями, что не в полной мере соответствует состоянию законности в данной сфере», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что строительство объектов образования, их капитальный ремонт сопровождаются нарушениями разрешительных процедур, отставанием от графика работ, отсутствием активной претензионной работы с недобросовестными подрядчиками.

Межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов и органов государственной власти Псковской области состоялось под председательством заместителя прокурора области Алексея Попова.