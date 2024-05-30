Столб дыма поднялся над Великими Луками

Игорь Сопов: Президентские выборы-2024 можно охарактеризовать одним словом

Факты хищения средств при строительстве и ремонте школ выявляют в Псковской области

Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в Псковской области выросла на 4,6%