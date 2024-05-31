Происшествия

Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с неизвестными лицами

Ряд жителей Псковской области поддались на уловки мнимых правоохранителей и лишились более полутора миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук и Великолукского района позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. И под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированного оформления на собеседников кредитов настоятельно рекомендовали им срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. От других мошеннических действий незнакомцев пострадали также отдельные жители Опочецкого района и Стругокрасненского муниципального округа.

Потерпевшие лишились в общей сложности более полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам в рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование.