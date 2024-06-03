Происшествия

Контрабанду сигарет стоимостью более 600 тысяч рублей пресекли в Себеже

Попытку незаконного перемещения двух партий табачной продукции через государственную границу Российской Федерации пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

На минувшей неделе в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в двух грузовых составах с грузом (лузга), направлявшихся из России в Латвию, в обшивке бункерного пространства вагонов типа «Хоппер» выявили тайники с посторонними вложениями.

В результате досмотра вагонов из тайников извлекли в общей сложности 6000 пачек контрабандных сигарет иностранного производства без российских акцизных марок.

По предварительной оценке общая стоимость выявленных партий табачных изделий превысила 600 000 рублей. Табачная продукция изъята, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 226.1 УК РФ.