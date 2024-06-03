Происшествия

Жителя Опочки приговорили к принудительным работам за избиение женщины-полицейского

Жителя Опочки приговорили к принудительным работам за избиение лейтенанта полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что сотрудник полиции для проверки сообщения об административном правонарушении (статья 5.35 КоАП РФ) прибыла к месту жительства осужденного, предъявила ему законное требование о прекращении совершения административного правонарушения. Мужчина с целью запугать и понудить сотрудника полиции покинуть его квартиру, умышленно, в агрессивной и грубой форме высказал требования покинуть его жилище, замахнулся кулаком.

После чего ухватил лейтенанта полиции за руку, потянув к выходу, далее совершил захват руками за форменное обмундирование и нанес один удар кулаками обеих рук в область груди и один удар ладонью руки в область плеча, причинив телесное повреждение в виде ссадины передней поверхности грудной клетки, не повлекшее вреда здоровью. От примененного насилия лейтенант полиции ударилась головой и спиной о стоящие за ней предметы мебели и получила телесное повреждение в виде ссадины в области головы, не повлекшее вреда здоровью. В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.