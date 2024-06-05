Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за удар чайником по голове матери

Псковичка предстанет перед судом за удар чайником по голове матери (пункт «в» часть 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Дознаватели установили, что дочь в ходе конфликта с матерью нанесла ей удар заварочным чайником по голове, причинив легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.