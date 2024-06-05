Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
оксана филиппова интервью
творог правда и мифы
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
обзор
михайловское 60 тысяч гостей
ПЭМЗ ищет сотрудников
кадры решают всё
экзотика агротуризм
выход есть профилактика суицида
чипсы из Пскова на ПМЭФ
баня «Гельдт» долгожданное открытие
ENERGY кешбэк-игра
ковать кадры пока горячо
 
 
 
ещё Происшествия 05.06.2024 18:041 Экс-помощницу прокурора Себежского района осудили за попытку мошенничества 06.06.2024 17:510 Псковичка предстанет перед судом за удар чайником по голове матери 06.06.2024 16:260 Печерянина отправили в колонию за попытку зарезать собутыльника 06.06.2024 16:060 Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли в Пскове 06.06.2024 15:490 Пропавшего мужчину эвакуировали на берег на Псковском озере 06.06.2024 11:210 Троих псковичек осудили за мошенничество при получении маткапитала
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:158 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за удар чайником по голове матери

06.06.2024 17:51|ПсковКомментариев: 0

Псковичка предстанет перед судом за удар чайником по голове матери (пункт «в» часть 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Дознаватели установили, что дочь в ходе конфликта с матерью нанесла ей удар заварочным чайником по голове, причинив легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Теги: #уголовное дело #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 134 человека
06.06.2024, 19:200 IT-эксперт сравнил действия мошенников с гипнозом 06.06.2024, 19:130 Технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада 06.06.2024, 19:010 Ель загорелась после удара молнии в Новоржевском округе 06.06.2024, 19:001 Сотрудникам псковских колоний напомнили об ответственности за нарушение ПДД
06.06.2024, 18:410 Экипаж ДПС в Псковском районе доставил в больницу ребёнка, проглотившего монету 06.06.2024, 18:400 Митрополит Арсений посетил новую выставку в музее-квартире Спегальского 06.06.2024, 18:310 Домашним лимонадом будут угощать гостей первого опен-эйра Pskov jump 06.06.2024, 18:200 Торжественный развод нарядов полиции провели в Пскове
06.06.2024, 18:042 Визит Андрея Турчака и митрополита Тихона в Пушкинские Горы. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.06.2024, 18:000 Роль наследия Пушкина в формировании мировоззрения современного человека обсудили в Пскове 06.06.2024, 17:510 Псковичка предстанет перед судом за удар чайником по голове матери 06.06.2024, 17:500 Открыто движение транспорта на перекрестке улиц Бастионной и Гагарина в Пскове
06.06.2024, 17:430 Георгий Василевич – молодым поэтам: С Пушкиным жить легче, чем без него! 06.06.2024, 17:410 Апокалипсис уже завтра 06.06.2024, 17:290 Проект «5 вёрст» в Пскове отметит забегом свой второй день рождения 06.06.2024, 17:260 Девять выпускников из школ Пскова и Великих Лук получили максимальные баллы ЕГЭ по химии
06.06.2024, 17:100 В «Михайловском» состоялась церемония гашения марки и конверта, выпущенных к юбилею Пушкина 06.06.2024, 17:042 Андрей Турчак: Псковская область – в надежных руках 06.06.2024, 17:000 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов об отчете губернатора и планах обкома КПРФ на сентябрьские выборы. ВИДЕО 06.06.2024, 16:560 Николай Козловский: Экономика Псковской области находится на подъёме
06.06.2024, 16:460 Турнир «Интеллектуальное многоборье» завершился в Великих Луках 06.06.2024, 16:330 КПРФ всегда против: Дмитрий Михайлов объяснил, почему коммунисты не поддерживают бюджет 06.06.2024, 16:260 Печерянина отправили в колонию за попытку зарезать собутыльника 06.06.2024, 16:211 В России появится новый федеральный округ
06.06.2024, 16:190 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня-прогноз 06.06.2024, 16:150 Работа по ликвидации подтоплений улиц в Великих Луках выстроена — Андрей Беляев 06.06.2024, 16:140 МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 06.06.2024, 16:060 Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли в Пскове
06.06.2024, 15:560 Дмитрий Михайлов: У выпускников советской школы IQ на 20-30% выше 06.06.2024, 15:490 Пропавшего мужчину эвакуировали на берег на Псковском озере 06.06.2024, 15:412 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024, 15:370 Потенциальные кандидаты от КПРФ отказываются участвовать в выборах главы Гдовского района
06.06.2024, 15:340 Полиция обеспечивает безопасность празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры 06.06.2024, 15:180 Подполковник в отставке может представить КПРФ на довыборах в Псковскую гордуму 06.06.2024, 15:160 Несколько дорог перекроют в Пскове в ближайшие дни 06.06.2024, 15:110 Русский музей отметит 320-летие Летнего сада при поддержке ВТБ
06.06.2024, 14:530 Дмитрий Михайлов: У меня нет желания возглавить обком КПРФ 06.06.2024, 14:520 МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра» 06.06.2024, 14:420 О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов 06.06.2024, 14:420 Псковский музей получил новые радиоустройства для экскурсий
06.06.2024, 14:380 Председатель ПАСЗР Элиссан Шандалович: Парламентская ассоциация - эффективный инструмент для решения межрегиональных задач 06.06.2024, 14:311 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис. ВИДЕО 06.06.2024, 14:260 Дмитрий Михайлов: КПРФ положительно оценивает работу губернатора 06.06.2024, 14:250 Бастрыкин поставил на контроль проверку в аварийном жилье под Порховом
06.06.2024, 14:200 Светофор не работает на перекрестке улиц Петровской и Розы Люксембург в Пскове 06.06.2024, 14:100 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? ВИДЕО 06.06.2024, 13:571 Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря 06.06.2024, 13:460 Цветущий город: великолучане превращают свои дворы в летние сады
06.06.2024, 13:460 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском 06.06.2024, 13:300 На ПМЭФ обсудили клиентоцентричность российского бизнеса 06.06.2024, 13:211 «По любви»: Игорь Сопов рассказал о своем пути в избирательную систему 06.06.2024, 13:190 Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре
06.06.2024, 13:120 Участников форума молодежных избирательных комиссий в Пскове ждет насыщенная программа — Элла Памфилова 06.06.2024, 13:110 Упростить отбор проектов по развитию сельских территорий и компенсировать затраты на капремонт предлагают парламентарии Северо-Запада 06.06.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис 06.06.2024, 12:560 Почти 50% работодателей в Пскове не трудоустраивают уволенных «по статье» — опрос 
06.06.2024, 12:551 Андрей Турчак и Михаил Ведерников возложили цветы к могиле Александра Пушкина 06.06.2024, 12:480 Лису заметили на улице Леона Поземского в Пскове 06.06.2024, 12:401 Пятый форум молодежных избирательных комиссий стартовал в Пскове  06.06.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Михайловым
06.06.2024, 12:282 Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого 06.06.2024, 12:170 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис 06.06.2024, 12:150 Делегации всех парламентов Северо-Запада и Херсонской области приехали в Псков на Конференцию ПАСЗР 06.06.2024, 12:080 Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 июня
06.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? 06.06.2024, 11:491 Правительство утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Петербург 06.06.2024, 11:322 Депутаты Госдумы предлагают отменить ЕГЭ 06.06.2024, 11:210 Троих псковичек осудили за мошенничество при получении маткапитала
06.06.2024, 11:130 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов об отчете губернатора и планах обкома КПРФ на сентябрьские выборы 06.06.2024, 11:110 Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина 06.06.2024, 11:073 Два уголовных дела могут возбудить в отношении Анатолия Чубайса 06.06.2024, 10:590 Андрей Беляев: Предприятия Великих Лук играют большую роль в наполнении областного бюджета
06.06.2024, 10:510 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? 06.06.2024, 10:390 В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова 06.06.2024, 10:240 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 6 июня 06.06.2024, 10:190 Артиллерийские снаряды нашли в Порхове и Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru