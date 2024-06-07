Происшествия

Две женщины в Псковской области попались на незаконной регистрации граждан

Двух женщин в Псковской области подозревают в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По имеющимся данным, в мае на территории Пскова неработающая горожанка 1992 года рождения осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Узбекистан без его фактического пребывания по месту регистрации.

А в поселке Идрица Себежского района ранее судимая местная жительница 1961 года рождения незаконно зарегистрировала гражданина Российской Федерации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.