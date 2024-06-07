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Происшествия

«Экопрому» запретили использовать здание на улице Железнодорожной в Пскове для деятельности по обращению с отходами

07.06.2024 18:18|ПсковКомментариев: 0

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку законности использования ООО «Экопром» склада, расположенного в границах областного центра, для размещения и накопления твердых коммунальных отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.



Установлено, что ООО «Экопром» неправомерно использует склад на улице Железнодорожная в городе Пскове. На момент проверочных мероприятий здание было заполнено отходами, вследствие негерметичности стен помещения отходы попадали на почву за его пределами. При этом сведения о данном объекте отсутствуют как в Территориальной схеме обращения с отходами Псковской области, так и в перечне мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов города Пскова. В границах прилегающего к помещению склада земельного участка в почве установлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ – цинк, медь, свинец, никель, нефтепродукты и другие.

В связи с этим спецпрокурор направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания на ул. Железнодорожная в городе Пскове для осуществления деятельности по обращению с отходами и возложении обязанности произвести очистку здания и прилегающей к нему территории от отходов производства потребления.

Псковский городской суд согласился с доводами природоохранного прокурора и удовлетворил иск.

ООО «Экопром» запрещено эксплуатировать здание на улице Железнодорожная в городе Пскове для осуществления деятельности по обращению с отходами, а также возложена обязанность произвести очистку здания и прилегающей к нему территории от отходов производства потребления.

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда от 04 июня.2024 вышеуказанное решение суда оставило без изменения, апелляционная жалоба ООО «Экопром» без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Источник: Псковская Лента Новостей
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