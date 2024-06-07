Происшествия

Факт незаконного привлечения мигрантов к работе выявили на стройплощадке в Пскове

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал – 2024» проходит в Псковской области. Ее проводят полицейские при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Целью операции – противодействие незаконной миграции и нейтрализация угроз национальной безопасности Российской Федерации.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области на строительных объектах города Пскова, а также Печорского, Пустошкинского, Себежского, Великолукского и Плюсского районов выявили факты незаконного привлечения к трудовой деятельности граждан стран Центрально-Азиатского региона.

Иностранные граждане привлечены к административной ответственности, недобросовестный работодатель подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В результате проведенной работы по противодействию незаконной миграции сотрудники пункта полиции по Усвятскому району МО МВД России «Невельский» установили ранее депортированную гражданку Республики Беларусь, которая въехала на территорию Российской Федерации при наличии действующего запрета на въезд.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 322 УК РФ.

Проведение профилактических мероприятий продолжается, добавили в ведомстве.