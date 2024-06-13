Происшествия

Молодой человек в Невеле попался на краже мопеда и велосипеда

Безработный невельчанин подозревается в краже мопеда и велосипеда (часть 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 10 июня около 14:00 от дома в Невеле похитили мопед. Причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Невельский» установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный невельчанин 2005 года рождения.

Выяснилось, что 27 мая текущего года в городе Невеле этот молодой человек из подъезда дома по улице Ломоносова совершил еще кражу велосипеда. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Похищенные мопед и велосипед горожанин продал. Полиция нашла эти транспортные средства и изъяла. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.