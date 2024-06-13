Происшествия

Выпавшего за борт пассажира катера ищут на Великой в Пскове

По предварительным данным, 13 июня около 18 часов пассажир катера «Проект 102 Б» выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. В настоящее время ведутся его поиски.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на реке Великой в Псковской области

На месте происшествия координируют работу правоохранительных органов и спецслужб и. о. Псковского транспортного прокурора Анастасия Болдышевская и заместитель прокурора Елизавета Кузьмина.

Прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры реагирования.

Фото: Псковская Лента Новостей, Северо-Западная транспортная прокуратура