Происшествия

Мотивом двойного убийства в дедовичской деревне могла стать личная неприязнь

О пропаже двух женщин в деревне Киково Дедовичского района сообщила соседка. Подозреваемые в совершении двойного убийства задержаны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Задержаны мать и дочь 1979 и 1995 годов рождения, их подозревают в убийстве двух жительниц деревни Киково. Тела с признаками насильственной смерти нашли в погребе дома, где проживали жертвы, и в огороде.

В полицию об исчезновении двух жительниц деревни сообщила их соседка. Она пояснила, что длительное время не видела женщин, а их приусадебный участок долгое время оставался необработанным. По имеющимся данным, подозреваемые совершили убийство женщин 1959 и 1983 годов рождения на почве личной неприязни.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Фигурантки уголовного дела задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.