Происшествия

Проигравший в потасовке мужчина порезал лоб подруги сожительницы в Бежаницах

32-летний житель поселка Бежаницы предстанет перед судом за удар ножом по лбу подруги своей сожительницы (пункт «в» часть 2 стать 115 УК РФ ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина в конце апреля распивал спиртные напитки со своей сожительницей и ее подругой. В ходе застолья между обвиняемым и подругой сожительницы произошел конфликт, в ходе которого сожительница и ее подруга «одержали победу над мужчиной», отметили в ведомстве. После завершения конфликта компания продолжила веселиться, однако обвиняемый, разозлившись на свое поражение в потасовке, взял со стола кухонный нож и нанес один порез в области лба подруги сожительницы.

Уголовное дело направлено судье. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.