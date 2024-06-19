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Зарубили топором: обнародованы подробности двойного убийства в дедовичской деревне, мать и дочь задержаны

Мать и дочь в Дедовичском районе заключили под стражу по обвинению в двойном убийстве (пункты «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба судов Псковской области

Из материалов ходатайства следует, что в ночь с 13 на 14 мая обвиняемые распивали спиртное с потерпевшими. Произошла ссора, в ходе которой мать и дочь решили убить одну из женщин на почве личных неприязненных отношений. Дочь схватила потерпевшую за волосы и вытащила ее из помещения жилого дома на придомовую территорию, там совместно со своей матерью они начали избивать женщину ногами. Затем дочь по указанию матери взяла топор, которым совместно и поочередно обвиняемые ударили собутыльницу по шее не менее четырех раз. Труп они перетащили в сад на удалении 21 метра от жилого дома.

После обвиняемые вернулись в помещение дома, где у матери возник умысел убить вторую женщину. Она начала избивать потерпевшую тростью. Ее труп перетащили в подвал.

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За указанное преступление предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы - на срок до 20 лет, либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни. Обвиняемые злоупотребляют спиртными напитками, их неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности. Как пояснила следователь, имеются основания, что женщины могут скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Обвиняемые и их защитники не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщин заключили под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа включительно.