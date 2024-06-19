Происшествия

Ураган сорвал кровли животноводческих комплексов и оборвал высоковольтные провода в Дедовичском районе

Ураган сорвал кровли с животноводческих комплексов, повалил линии электропередач, в том числе высоковольтные, разрушил подстанцию в деревне Дубишно Дедовичского района. Об этом сообщили глава района Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

«Многие жители деревень и хозяйства остаются без света. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Ущерб устанавливается, вводится режим повышенной готовности» - рассказал глава района Геннадий Афанасьев.

Глава района добавил, что ураган прошел около 21:00.