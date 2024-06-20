Энергетики продолжают устранять последствия торнадо в Дедовичском районе

Оборванные смерчем линии электропередачи восстанавливают в эпицентре торнадо в Псковской области — деревне Дубишно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
Фото:Telegram-канал «Россети Северо-Запад»
«Метр за метром восстанавливаем оборванные смерчем ЛЭП», - рассказал мастер дедовичских электрических сетей Владимир Беляев.
Ранее в Россетях сообщили, что для ликвидации последствий торнадо направлено 65 бригад, привлечено 68 единиц техники.
Напомним, вчера вечером непогода обрушилась на Псковскую область. Сильнее всего ураганный ветер бушевал на территории Невельского и Дедовичского районов.
Ликвидацию последствий урагана в Псковской области держит на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников.