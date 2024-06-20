Общество

Энергетики продолжают устранять последствия торнадо в Дедовичском районе

Оборванные смерчем линии электропередачи восстанавливают в эпицентре торнадо в Псковской области — деревне Дубишно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Фото:Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«Метр за метром восстанавливаем оборванные смерчем ЛЭП», - рассказал мастер дедовичских электрических сетей Владимир Беляев.

Ранее в Россетях сообщили, что для ликвидации последствий торнадо направлено 65 бригад, привлечено 68 единиц техники.

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Напомним, вчера вечером непогода обрушилась на Псковскую область. Сильнее всего ураганный ветер бушевал на территории Невельского и Дедовичского районов.

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Ликвидацию последствий урагана в Псковской области держит на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников.