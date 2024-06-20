Активисты «Добро.Центра» пришли на помощь жителям пострадавшей от урагана псковской деревни

Активисты «Добро.Центра» пришли на помощь жителям пострадавшей от урагана деревни Перебоево. Об этом глава Невельского муниципального округа Олег Майоров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Олег Майоров
Активисты Никита Огурецкий, Иван Тептей, Кирилл Емельянов с руководителем Дмитрием Соловьевым помогли собрать поломанный шифер, выпилили и убрали поломанные деревья и ветки в саду, собрали теплицу во дворе наиболее пострадавшего дома.
«Благодарю ребят за помощь, неравнодушие и отзывчивость!» - Олег Майоров.