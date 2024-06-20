Происшествия

Мошенники обманули доверчивых жителей Псковской области на 3 млн рублей

Несколько жителей Псковской области лишились в общей сложности более 3 миллионов рублей в результате действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Невеля, Опочецкого и Порховского районов звонили неизвестные, которые представлялись биржевыми брокерами, сотрудниками других организаций. И, в частности, под предлогом предоставления дополнительного заработка за счет инвестиций в Сети завладели денежными средствами пользователей. Других доверчивых людей нечистые на руку лица ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе серебряных изделий и транспортных средств.

В итоге потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.