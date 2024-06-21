Происшествия

Более 50 человек по подозрению в правонарушениях задержали псковские росгвардейцы за неделю

Около 400 тревожных вызовов с охраняемых объектов поступило в дежурную службу вневедомственной охраны Росгвардии в Псковской области за минувшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

56 граждан доставлено и передано сотрудникам полиции за совершение административных правонарушений в результате мер реагирования группами задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Так, 20 июня в 18:59 при выезде по сигналу «Тревога» на охраняемый объект - торговый комплекс на улице Труда в городе Пскове - задержан гражданин 1980 года рождения по подозрению в совершении хищения двух бутылок ликера. Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшей проверки.