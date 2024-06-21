Происшествия

Великолучанин предстанет перед судом за кражу телефона из забытой сумочки

53-летнего великолучанина будут судить за кражу телефона из забытой сумочки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что инцидент произошел в одном из дворов города. Сумочка с мобильным телефоном была оставлена на лавочке. Проходящий мимо лавки гражданин, открыв сумочку, похитил из нее мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Потерпевшая обнаружила пропажу телефона спустя несколько минут. Женщина при помощи приложения, установленного в другом мобильном телефоне, вычислила место передвижения злоумышленника, позвонила в полицию и сама бросилась в погоню. Через несколько минут телефон начал показывать, что похищенный мобильный телефон прямо перед нею. Она позвонила на номер телефона и из пакета, который был при мужчине, донеслась знакомая мелодия.

Спустя несколько минут сотрудники полиции задержали вора и доставили в дежурную часть.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

