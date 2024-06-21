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Трое несовершеннолетних из Себежа украли телефон у Петербурженки и сняли с ее счета деньги

26.06.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Трое несовершеннолетних похитили у Жительницы Санкт-Петербурга сотовый телефон в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, потерпевшая приехала в Себеж погостить. И вечером 23 июня во время купания на озере в районе улицы Пролетарской в черте города Себежа из кармана ее куртки была совершена кража мобильника. Причем, позднее с его помощью с банковского счета гостьи неизвестные сняли около 30 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Себежский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили лиц, подозреваемых в совершении данного хищения. Ими оказались трое несовершеннолетних жителей Себежа и Себежского района. Похищенный телефон и часть денег изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.

Теги: #уголовное дело
Источник: Псковская Лента Новостей
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