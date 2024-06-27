Происшествия

Компании, передавшей Грацкому в качестве взятки дорогостоящий автомобиль, грозит многомиллионный штраф

Прокуратура Пскова возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что руководитель коммерческой организации, действуя от имени и в ее интересах передал незаконное вознаграждение в виде автомобиля иностранного производства стоимостью не менее 5 800 000 рублей начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому за беспрепятственное и своевременное принятие работ по заключенным муниципальным контрактам.

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и ходатайство о наложении ареста на имущество юридического лица в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица направлено для рассмотрения в мировой суд.

Совершение указанного административного правонарушения предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до тридцатикратного размера стоимости имущества, незаконно переданного от имени юридического лица, но не менее 20 млн рублей.

Напомним, по данному факту в отношении Грацкого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время выявлены дополнительные эпизоды. Фигурант находится в СИЗО.