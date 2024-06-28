Происшествия

Мошенники вновь обманули жителей Псковской области и завладели их аккаунтами на «Госуслугах»

Злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний и других организаций обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 26 по 27 июня текущего года в Пскове, Великих Луках, Великолукском, Псковском и Себежском районах восьми пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и Пенсионного фонда. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт и перерасчета пенсии осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых граждан с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.